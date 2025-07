Spinge a bere nei cruciverba: la soluzione è Sete

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spinge a bere' è 'Sete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETE

Curiosità e Significato di Sete

La soluzione Sete di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sete per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sete? Sete è il bisogno naturale che ci spinge a bere, un segnale del nostro corpo per mantenersi idratati. Può derivare da caldo, attività fisica o semplicemente dalla sensazione di disidratazione. È un modo del corpo di chiedere acqua per funzionare correttamente. Riconoscere e soddisfare la sete è fondamentale per il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Sete

La definizione "Spinge a bere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

T Torino

E Empoli

