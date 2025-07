Spezia molto usata nella cucina indiana nei cruciverba: la soluzione è Cumino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spezia molto usata nella cucina indiana' è 'Cumino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUMINO

Curiosità e Significato di Cumino

Vuoi sapere di più su Cumino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cumino.

Perché la soluzione è Cumino? Il cumino è una spezia molto apprezzata nella cucina indiana, nota per il suo aroma caldo e terroso. Utilizzato sia in polvere che in semi, arricchisce piatti come curry, zuppe e stufati, conferendo profondità e carattere ai sapori. Ricco di proprietà benefiche, il cumino è un ingrediente fondamentale per chi ama esplorare i gusti autentici dell’India e dei suoi piatti speziati.

Come si scrive la soluzione Cumino

Stai cercando la risposta alla definizione "Spezia molto usata nella cucina indiana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C I A C S A H C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHIACCIATA" SCHIACCIATA

