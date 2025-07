Sono come gli studenti nei cruciverba: la soluzione è Scolari

SCOLARI

Curiosità e Significato di Scolari

La parola Scolari è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scolari.

Perché la soluzione è Scolari? Scolari si riferisce a tutto ciò che riguarda gli studenti o la scuola, come attività, strumenti o atteggiamenti. Deriva da scuola e indica ciò che è tipicamente associato all'apprendimento e alle esperienze scolastiche. È un termine che evoca il mondo dell'istruzione e delle giovani generazioni impegnate nello studio, contribuendo a dipingere il quadro di un ambiente educative vibrante e dinamico.

Come si scrive la soluzione Scolari

Hai davanti la definizione "Sono come gli studenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z A R O P T A E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZAPPATORE" ZAPPATORE

