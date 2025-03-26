Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi' è 'Autofinanziati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AUTOFINANZIATI
Perché la soluzione è Autofinanziati? Gli studenti che partecipano a corsi sostenuti con le proprie risorse contribuiscono direttamente al finanziamento dell’attività formativa senza ricorrere a fondi esterni. Questi percorsi sono caratterizzati dal fatto che i partecipanti coprono le spese necessarie, dimostrando un impegno personale nell’apprendimento. La loro scelta di investire in prima persona rappresenta un modo per garantire l’autonomia e la continuità dei corsi, senza dipendere da finanziamenti pubblici o privati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Autofinanziati
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi" conferma che la soluzione 'Autofinanziati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Autofinanziati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i corsi sovvenzionati dagli studenti stessi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autofinanziati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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