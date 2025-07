Si usa per contenere penne e matite nei cruciverba: la soluzione è Astuccio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si usa per contenere penne e matite' è 'Astuccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTUCCIO

Curiosità e Significato di Astuccio

Hai risolto il cruciverba con Astuccio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Astuccio.

Perché la soluzione è Astuccio? L'astuccio è un contenitore compatto e pratico, pensato per custodire penne, matite e altri strumenti di scrittura. Può essere realizzato in diversi materiali e design, rendendo facile l'organizzazione della cancelleria scolastica o da lavoro. È l'accessorio indispensabile per avere tutto a portata di mano e mantenere ordine tra appunti e materiali. Un oggetto che semplifica la vita quotidiana di studenti e professionisti.

Come si scrive la soluzione Astuccio

Hai trovato la definizione "Si usa per contenere penne e matite" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

