TOVAGLIA

Curiosità e Significato di Tovaglia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Tovaglia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tovaglia? Una tovaglia è un tessuto o un drappo che si mette sopra la tavola per proteggerla e decorarla durante i pasti. Spesso si scuote a fine pasto per eliminare briciole e polvere, mantenendo l’ambiente pulito e ordinato. È un elemento fondamentale in ogni casa e ristorante, simbolo di cura e attenzione alla convivialità. La tovaglia rende la tavola più accogliente e raffinata.

Come si scrive la soluzione Tovaglia

Hai davanti la definizione "Si scuote a fine pasto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

V Venezia

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E F R G L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FREGOLI" FREGOLI

