Si mangia a fine pasto

: Il significato biologico del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. Nel linguaggio comune ed in cucina, normalmente, per frutta si intendono alcuni tipi di frutti botanici, ad esempio: le drupe: prugne, ciliegie, mandorla, albicocche; l'esperidio degli agrumi: cedro, pompelmo, pomelo; alcune bacche o loro modificazioni, come l'uva spina, le corniole, le giuggiole, i mirtilli; i pomi: le cotogne, le sorbole, le nespole comuni, il nashi. Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della fecondazione.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: frutta ( approfondimento) f coll inv (antico) (pl.: frutte) . (botanica) un insieme di frutti commestibili per dimagrire bisogna mangiare frutta di stagione e verdura fresca.. (gastronomia) la portata di un pasto in cui si servono frutti; nella tradizione italiana è sempre stata l'ultima portata, ma da qualche tempo si usa servirla prima del dolce oggi prendo solamente primo e frutta.