Si divertivano alle spalle di Falstaff nei cruciverba: la soluzione è Comari

Home / Soluzioni Cruciverba / Si divertivano alle spalle di Falstaff

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si divertivano alle spalle di Falstaff' è 'Comari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMARI

Curiosità e Significato di Comari

Vuoi sapere di più su Comari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Comari.

Perché la soluzione è Comari? Comari sono donne amichevoli e complici, solitamente coinvolte in chiacchiere e pettegolezzi tra donne. Il termine richiama il senso di compagnia e confidenza femminile, spesso usato per indicare un gruppo di amiche che si divertono alle spalle di qualcuno o in compagnia tra loro. Nel contesto di Si divertivano alle spalle di Falstaff, le comari scherzano e ridono insieme, creando un’atmosfera di allegria e complicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si porta dietro alle spalleSi dà sulle spalleSi porta sulle spalleSi dice di uomini con molti anni sulle spalleIndumento che si butta sulle spalle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Comari

Hai davanti la definizione "Si divertivano alle spalle di Falstaff" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I M R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMIRO" EMIRO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.