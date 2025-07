Sfera per giocare nei cruciverba: la soluzione è Boccia

BOCCIA

Curiosità e Significato di Boccia

La parola Boccia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boccia.

Perché la soluzione è Boccia? Una sfera per giocare si riferisce a un oggetto rotondo utilizzato in uno dei giochi più popolari e tradizionali: la boccia. Questo gioco consiste nel lanciare le bocce, di solito di metallo o di materiale simile, cercando di avvicinarsi il più possibile a un bersaglio chiamato pallino. La passione e la strategia rendono questa attività amata da grandi e piccini.

Come si scrive la soluzione Boccia

Hai trovato la definizione "Sfera per giocare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

