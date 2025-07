Scosceso erto nei cruciverba: la soluzione è Ripido

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scosceso erto' è 'Ripido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPIDO

Curiosità e Significato di Ripido

Approfondisci la parola di 6 lettere Ripido: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ripido? Ripido descrive un'area molto inclinata, come una salita ripida o una parete quasi verticale. È usato per indicare superfici o terreni difficili da percorrere, spesso richiedendo sforzo e attenzione. Questa parola è comune in contesti naturali e geografici per descrivere pendenze marcate, rendendo chiara l'idea di qualcosa che sale o scende con grande pendenza.

Come si scrive la soluzione Ripido

Se "Scosceso erto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

P Padova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

