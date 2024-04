La Soluzione ♚ Un luogo roccioso e scosceso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un luogo roccioso e scosceso. DIRUPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un luogo roccioso e scosceso: scosceso roccioso della pietra di bismantova: il gheppio, la taccola, la rondine montana, il picchio muraiolo e il sordone. i boschi che contornano e... In geografia, una gola (detta a volte anche forra o orrido) è una valle profonda, spesso ad andamento meandriforme, risultato di fenomeni erosivi che si verificano quando un corso d'acqua, come un fiume o un torrente, incide vigorosamente il proprio letto in rocce coerenti e molto resistenti, generando valli strette, profondamente incassate nelle formazioni erose e con pendii o pareti molto ripide, talora anche strapiombanti. Una delle gole più ... Altre Definizioni con dirupo; luogo; roccioso; scosceso; Roccia scoscesa; Scoscendimento roccioso; Originario del luogo; Veduta generale di un luogo; Luogo senza vocali; Residuo roccioso; Suolo argilloso e scosceso eroso dalle intemperie;

DIRUPO

