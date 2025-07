Quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo nei cruciverba: la soluzione è Sottraendo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo' è 'Sottraendo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTRAENDO

Curiosità e Significato di Sottraendo

La soluzione Sottraendo di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sottraendo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sottraendo? Il termine sottraendo indica il numero o la quantità che si preleva da un altro, chiamato minuendo, durante un'operazione di sottrazione. È la parte che si toglie per ottenere la differenza. In parole semplici, è ciò che viene sottratto per arrivare al risultato finale, rendendo più chiara la relazione tra i numeri coinvolti. Insomma, è il pezzo che si toglie nel calcolo matematico.

Come si scrive la soluzione Sottraendo

La definizione "Quantità che aggiunta alla differenza dà il minuendo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I N O P P R R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROSERPINA" PROSERPINA

