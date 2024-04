La Soluzione ♚ Può compierla chi ne è all altezza

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può compierla chi ne è all altezza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IMPRESA

Curiosità su Puo compierla chi ne e all altezza: Per compierla ma anche la comunità sociale che la tollera, la sostiene col voto e paga tasse specifiche per farla mettere in atto. la pena di morte è un... L'impresa è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio proficuo di beni o servizi. Dalla nozione di impresa sono esclusi gli enti non-profit e le persone fisiche che esercitano attività professionale. Il concetto di “impresa”, nel diritto e nell'economia aziendale, non va confuso con quello di “azienda”, usato spesso come sinonimo, che è il complesso dei beni tangibili e intangibili, disponibili e non disponibili, organizzati e utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa; vi sono , forme giuridiche molteplici per condurre un'impresa. L'impresa è formata dal soggetto proprietario e conduttore, e una ...

