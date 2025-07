Protezioni imbottite impiegate dai pallavolisti nei cruciverba: la soluzione è Ginocchiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Protezioni imbottite impiegate dai pallavolisti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Protezioni imbottite impiegate dai pallavolisti' è 'Ginocchiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINOCCHIERE

Curiosità e Significato di Ginocchiere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Ginocchiere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ginocchiere? I ginocchiere sono protezioni imbottite indossate dai pallavolisti per prevenire infortuni e ridurre l'impatto durante le cadute o i tuffi sul campo. Questi accessori assicurano maggiore sicurezza e comfort, permettendo ai giocatori di muoversi agilmente e con fiducia. Un elemento essenziale per chi desidera dare il massimo in ogni partita senza preoccuparsi troppo delle cadute accidentali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impiegate telefonicheDifese protezioniNuove conoscenze senza protezioniRipararsi dietro protezioniCoperte imbottite

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ginocchiere

Se "Protezioni imbottite impiegate dai pallavolisti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U G R A L P O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROLUNGA" PROLUNGA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.