La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Porta un dispositivo alla temperatura ottimale' è 'Preriscaldamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRERISCALDAMENTO

Curiosità e Significato di Preriscaldamento

Vuoi sapere di più su Preriscaldamento? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 16 lettere nella pagina dedicata: Preriscaldamento.

Perché la soluzione è Preriscaldamento? Il preriscaldamento è il processo di portare un dispositivo o un apparecchio alla temperatura ideale prima dell’uso, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata nel tempo. È una fase fondamentale per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e in modo efficiente. In sostanza, preparare bene il dispositivo prima di utilizzarlo aiuta a ottenere i migliori risultati e a preservarne la qualità nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Caratterizza i corpi con temperatura costanteUn dispositivo per bombe ad orologeriaIl suo lavoro la porta in altoSi porta dietro alle spalleUn dispositivo con l elettromagnete

Come si scrive la soluzione Preriscaldamento

Non riesci a risolvere la definizione "Porta un dispositivo alla temperatura ottimale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A M R T A I M Mostra soluzione



