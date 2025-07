Piccolissima nei cruciverba: la soluzione è Minima

MINIMA

Curiosità e Significato di Minima

Perché la soluzione è Minima? Piccolissima è un aggettivo che indica qualcosa di estremamente piccolo, quasi invisibile o di dimensioni minime. Derivato da piccolo, sottolinea una quantità o una dimensione molto ridotta, spesso usata in modo affettuoso o per enfatizzare l'assenza di grandezza. Questa parola permette di descrivere oggetti, dettagli o concetti di dimensioni davvero limitate, rendendo più vivida e precisa la comunicazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una piccolissima auto prodotta in passato dalla BmwPiccolissima macchiaPiccolissima porzioneUna piccolissima quantitàScarsa, piccolissima

Come si scrive la soluzione Minima

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N E A M E P R E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERMANENTE" PERMANENTE

