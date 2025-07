Percorso scivolato sulla neve nei cruciverba: la soluzione è Sciata

SCIATA

Curiosità e Significato di Sciata

La soluzione Sciata di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sciata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sciata? La parola sciata indica l'attività di scendere sulla neve con gli sci, un passatempo molto amato in montagna. Può riferirsi sia alla discesa sportiva che all'insieme delle escursioni sugli sci. Quando si scivola sulla neve con questa attività, si vive un'esperienza emozionante tra adrenalina e natura. È un modo divertente per esplorare paesaggi innevati e mantenersi in forma durante l'inverno.

Come si scrive la soluzione Sciata

La definizione "Percorso scivolato sulla neve" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

