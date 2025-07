Passare da un posto in alto ad uno più basso nei cruciverba: la soluzione è Scendere

Home / Soluzioni Cruciverba / Passare da un posto in alto ad uno più basso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Passare da un posto in alto ad uno più basso' è 'Scendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCENDERE

Curiosità e Significato di Scendere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scendere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scendere.

Perché la soluzione è Scendere? Scendere significa muoversi da un luogo più alto a uno più basso, come scivolare giù da una collina o abbassarsi. È un termine spesso usato per indicare un cambiamento di posizione verso il basso, sia fisico che figurato. In ogni contesto, rappresenta l’azione di abbassarsi o di passare a un livello inferiore, rendendo chiara l’idea di movimento discendente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il più alto posto a teatroElemento di fortificazione costituito da un bastione basso tra il bastione più alto e il fossatoIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaMuovendosi ad andatura piu veloce di una camminataCon la lode è il voto più alto all università

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scendere

Non riesci a risolvere la definizione "Passare da un posto in alto ad uno più basso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M F A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAFAI" MAFAI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.