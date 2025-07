Non vivono sul continente nei cruciverba: la soluzione è Isolani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non vivono sul continente' è 'Isolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOLANI

Curiosità e Significato di Isolani

Hai risolto il cruciverba con Isolani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Isolani.

Perché la soluzione è Isolani? Isolani indica le persone che vivono su isole, lontano dalla terraferma principale. Questi individui sono spesso abituati a un modo di vita diverso, con legami stretti tra loro e un rapporto speciale con il mare che li circonda. La parola sottolinea quindi la loro condizione di chi vive in un contesto isolato, spesso caratterizzato da tradizioni uniche e atmosfere suggestive.

Come si scrive la soluzione Isolani

Hai trovato la definizione "Non vivono sul continente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R S I I A D C R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISTRICARSI" DISTRICARSI

