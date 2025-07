Non c è quando... è finita nei cruciverba: la soluzione è Rimedio

RIMEDIO

Curiosità e Significato di Rimedio

Perché la soluzione è Rimedio? Rimedio è ciò che si cerca quando una situazione negativa o problematica si presenta: un modo per risolverla o alleviarla. È un intervento, un'idea o una soluzione che aiuta a superare le difficoltà, ridando speranza e tranquillità. Insomma, il rimedio arriva proprio quando tutto sembra perduto, perché è lì che può fare la differenza. La speranza non muore mai, basta trovare il rimedio giusto.

Come si scrive la soluzione Rimedio

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

