ARRESTO

Curiosità e Significato di Arresto

Perché la soluzione è Arresto? Mandato per la cattura è un documento ufficiale che autorizza le forze dell'ordine ad arrestare una persona sospettata di aver commesso un reato. È uno strumento legale fondamentale per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, permettendo di intervenire prontamente quando si sospetta qualcuno di aver infranto la legge. In sostanza, rappresenta il permesso formale di procedere con l’arresto.

Come si scrive la soluzione Arresto

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

