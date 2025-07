Lo Zingaretti che è Montalbano nei cruciverba: la soluzione è Luca

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo Zingaretti che è Montalbano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo Zingaretti che è Montalbano' è 'Luca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUCA

Curiosità e Significato di Luca

Hai risolto il cruciverba con Luca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Luca.

Perché la soluzione è Luca? Lo Zingaretti che è Montalbano fa riferimento al modo in cui Luca Zingaretti, attore che interpreta il famoso commissario Montalbano, è spesso riconosciuto per il suo ruolo sul grande schermo. La parola Luca richiama il suo nome, collegandolo al personaggio simbolo della serie di Andrea Camilleri. In breve, Luca rappresenta l’attore che dà vita al celebre investigatore siciliano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Zingaretti attoreLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Luca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo Zingaretti che è Montalbano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

U Udine

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I C N E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTRI" CENTRI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.