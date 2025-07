Le repubbliche come gli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione è Presidenziali

PRESIDENZIALI

Curiosità e Significato di Presidenziali

Approfondisci la parola di 13 lettere Presidenziali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Presidenziali? Le repubbliche presidiate da un presidente eletto direttamente dai cittadini, come gli Stati Uniti, sono chiamate presidenziali. In questo sistema, il capo dello Stato ha poteri esecutivi significativi e agisce come figura centrale del governo. Questo modello si distingue da altri sistemi parlamentari, favorendo una leadership forte e diretta, e rappresenta una forma di democrazia moderna molto diffusa nel mondo.

Come si scrive la soluzione Presidenziali

Hai trovato la definizione "Le repubbliche come gli Stati Uniti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

