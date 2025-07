Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità nei cruciverba: la soluzione è Spalle

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità' è 'Spalle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLE

Curiosità e Significato di Spalle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spalle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spalle.

Perché la soluzione è Spalle? La parola spalle indica le parti del corpo che sostengono il peso di tutto il busto, ma in senso figurato rappresentano anche la responsabilità o il carico emotivo di una situazione. Quando si dice mettere le spalle, si sottolinea chi si assume il peso delle decisioni o delle conseguenze. In questo modo, la frase suggerisce chi si prende in carico ogni responsabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo ha colorito chi si esprime con vivacitàOgni uccello ha il suoSi ha con entrambi i pugili squalificatiOgni braccio ha il suoLo si toglie a chi ci ha offeso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spalle

La definizione "Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M M E S N D E S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAM MENDES" SAM MENDES

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.