La squadra di calcio lombarda dei grigiorossi nei cruciverba: la soluzione è Cremonese

Home / Soluzioni Cruciverba / La squadra di calcio lombarda dei grigiorossi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La squadra di calcio lombarda dei grigiorossi' è 'Cremonese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREMONESE

Curiosità e Significato di Cremonese

Approfondisci la parola di 9 lettere Cremonese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cremonese? La Cremonese è una squadra di calcio lombarda, nota come grigiorossi per i colori delle divise. Fondata nel 1909, rappresenta la città di Cremona e ha una lunga tradizione nel panorama calcistico italiano. La sua storia è fatta di passione, sfide e momenti memorabili, rendendola un simbolo sportivo della regione. Un vero orgoglio per i tifosi locali e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La squadra di calcio di MonacoSquadra di calcio di GlasgowSquadra di calcio nerazzurra di BergamoUn aiuto alla squadra di calcio avversariaCosì è detta la squadra di calcio morbida e molle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cremonese

Hai trovato la definizione "La squadra di calcio lombarda dei grigiorossi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P P L I E R A O O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAPEROPOLI" PAPEROPOLI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.