MALATTIA

Curiosità e Significato di Malattia

Perché la soluzione è Malattia? La parola malattia indica uno stato di alterazione o squilibrio nel corpo o nella mente, che causa disagio o problemi di salute. Può colpire persone di tutte le età, inclusi i bambini, e spesso si manifesta con sintomi variabili. La sua presenza richiede attenzione e cura per favorire la guarigione e il benessere. In definitiva, rappresenta una sfida da affrontare e superare per tornare a stare bene.

Come si scrive la soluzione Malattia

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E I I N R G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINERGIE" SINERGIE

