La ribellione a bordo nei cruciverba: la soluzione è Ammutinamento

Home / Soluzioni Cruciverba / La ribellione a bordo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La ribellione a bordo' è 'Ammutinamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMMUTINAMENTO

Curiosità e Significato di Ammutinamento

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ammutinamento più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ammutinamento.

Perché la soluzione è Ammutinamento? L'ammutinamento è un gesto collettivo di ribellione in cui i membri di un gruppo, come marinai o soldati, si sollevano contro l'autorità o le decisioni ufficiali. È un atto di disobbedienza che può portare a tensioni e cambiamenti, spesso avvenuto a bordo di navi o in situazioni di crisi. In breve, rappresenta una sfida aperta all'ordine stabilito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha le reti a bordoBordo contornoI guasti al bordoUn danno a bordoIl bordo della pagina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ammutinamento

Stai cercando la risposta alla definizione "La ribellione a bordo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

M Milano

U Udine

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A S A I E S B O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEBASTIANO" SEBASTIANO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.