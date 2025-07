L invio d una pratica nei cruciverba: la soluzione è Inoltro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L invio d una pratica' è 'Inoltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INOLTRO

Curiosità e Significato di Inoltro

Hai risolto il cruciverba con Inoltro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Inoltro.

Perché la soluzione è Inoltro? L'invio di una pratica significa trasmettere ufficialmente documenti o richieste a un ente o autorità competente. È il passaggio formale per avviare un procedimento, ottenere autorizzazioni o completare procedure amministrative. In sostanza, si tratta di inoltrare ufficialmente una richiesta o un documento, assicurando che venga presa in considerazione e gestita correttamente dall'organizzazione destinataria.

L invio sulla tastieraIl medico che pratica le autopsie con finalità legaliPratica alternativa alla valigiaSi pratica per restare in formaLo pratica chi fa lavoretti in casa

Come si scrive la soluzione Inoltro

Hai davanti la definizione "L invio d una pratica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G R A E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GERLA" GERLA

