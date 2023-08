L ufficio in cui lavorava Albert Einstein - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficio in cui lavorava Albert Einstein. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BREVETTI

Significato/Curiosita : L ufficio in cui lavorava albert einstein

Mileva maric (in serbo: ; titel, 19 dicembre 1875 – zurigo, 4 agosto 1948) è stata una fisica serba. prima moglie di albert einstein, fu la prima... Dettaglio: organizzazione europea dei brevetti e ufficio europeo dei brevetti. istituito con la convenzione di monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L ufficio in cui lavorava Albert Einstein : ufficio; lavorava; albert; einstein; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio ; Un alto ufficio dell Onu; ufficio con agenti in divisa; L ufficio e il titolo del direttore del monastero; Ci precedono in ufficio ; lavorava incappucciato; lavorava con Gian; lavorava no nelle piantagioni di cotone; lavorava no... in acqua; lavorava no ingiustamente in catene; Un noto romanzo di albert Camus; Quello a Nord Ovest è condotto da albert o Angela; Lo era albert o Sordi in un film con Franca Valeri; Una talpa tra i personaggi di Lupo albert o; Un albert o della televisione; La città che ha dato i natali ad Albert einstein ; Dà il nome a una teoria formulata da einstein ; Lo scienziato einstein ; Vi nacque einstein ; Iniziali di einstein ;

