STERILI

Curiosità e Significato di Sterili

Approfondisci la parola di 7 lettere Sterili: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sterili? Sterili indica qualcosa che non produce nulla di utile o fertile, come un terreno che non dà colture o un'organizzazione incapace di generare risultati. Può riferirsi anche a momenti o sforzi che risultano infruttuosi. In generale, descrive situazioni o stati privi di frutto o di prole, lasciando tutto senza esito. È un termine che evidenzia l’incapacità di portare avanti un risultato concreto.

Come si scrive la soluzione Sterili

Stai cercando la risposta alla definizione "Incapaci di produrre"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

L Livorno

I Imola

