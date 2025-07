Il Paese di Nicole Kidman e Cate Blanchett nei cruciverba: la soluzione è Australia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Paese di Nicole Kidman e Cate Blanchett' è 'Australia'.

AUSTRALIA

Curiosità e Significato di Australia

La soluzione Australia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Australia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Australia? Australia è il vasto paese situato nell'emisfero sud, conosciuto per la sua natura selvaggia, le spiagge mozzafiato e le città vivaci come Sydney e Melbourne. È anche il titolo di un famoso film con Nicole Kidman e Cate Blanchett, che racconta una storia ambientata in questa terra affascinante. Un luogo ricco di cultura, paesaggi unici e avventure da scoprire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un film del 2015 con Cate BlanchettÈ rouge in un film con Nicole Kidman fraUn film con Cate BlanchettLo è Cate BlanchettCate Blanchett lo ha vinto per Blue Jasmine

Come si scrive la soluzione Australia

Non riesci a risolvere la definizione "Il Paese di Nicole Kidman e Cate Blanchett"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

