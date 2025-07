Il giorno che si aggiunge all anno nei cruciverba: la soluzione è Bisesto

BISESTO

Curiosità e Significato di Bisesto

Perché la soluzione è Bisesto? Il termine bisesto si riferisce all'anno che contiene un giorno in più, il 29 febbraio, inserito ogni quattro anni per mantenere il calendario allineato con le stagioni. È un modo per compensare gli errori nel conteggio dei giorni rispetto al ciclo solare. Quindi, il bisesto aiuta a tenere il calendario sempre preciso e in sintonia con il moto della Terra.

Come si scrive la soluzione Bisesto

La definizione "Il giorno che si aggiunge all anno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A E F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIERA" FIERA

