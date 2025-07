I tifosi che stanno in curva allo stadio nei cruciverba: la soluzione è Ultras

ULTRAS

Curiosità e Significato di Ultras

La soluzione Ultras di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ultras per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ultras? Gli ultras sono i tifosi più appassionati e organizzati che si radunano in curva allo stadio, creando un’atmosfera infuocata con cori, striscioni e coreografie. Sono parte integrante del tifo, spesso molto impegnati nel sostenere la squadra e nel mantenere viva la passione calcistica. La loro presenza dà colore e sentimento alle partite, rendendo lo stadio un vero tempio di passione sportiva.

Come si scrive la soluzione Ultras

La definizione "I tifosi che stanno in curva allo stadio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

