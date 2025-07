I punti che sono anche detti vertici trigonometrici nei cruciverba: la soluzione è Geodetici

GEODETICI

Curiosità e Significato di Geodetici

Hai risolto il cruciverba con Geodetici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Geodetici.

Perché la soluzione è Geodetici? I punti geodetici sono punti di riferimento scelti in modo tale da rappresentare una superficie o un territorio con massima precisione, spesso utilizzati in geodesia e cartografia. Sono fondamentali per misurare e mappare con accuratezza la Terra, aiutando a creare mappe dettagliate e a pianificare grandi progetti. Questi punti sono essenziali per garantire un corretto orientamento e precisione nelle misurazioni territoriali.

Come si scrive la soluzione Geodetici

Hai davanti la definizione "I punti che sono anche detti vertici trigonometrici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

