I punti che sono chiamati anche vertici trigonometrici nei cruciverba: la soluzione è Geodetici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I punti che sono chiamati anche vertici trigonometrici' è 'Geodetici'.

GEODETICI

Curiosità e Significato di "Geodetici"

Perché la soluzione è Geodetici? I punti geodetici sono posizioni di riferimento utilizzate in cartografia e topografia per misurare e rappresentare la superficie terrestre. Servono come punti di ancoraggio per creare mappe precise e per realizzare rilievi di grandi aree. Questi punti, fondamentali per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni, sono chiamati anche vertici trigonometrici, poiché derivano da tecniche di triangolazione.

Come si scrive la soluzione Geodetici

La definizione "I punti che sono chiamati anche vertici trigonometrici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

