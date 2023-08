Ha 21-23 paia di zampe ed è chiamata millepiedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha 21-23 paia di zampe ed è chiamata millepiedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCOLOPENDRA

La scolopendra, anche conosciuta come millepiedi, è un artropode caratterizzato da un corpo allungato e segmentato con 21-23 paia di zampe. Queste creature sono diffuse in diverse parti del mondo, vivendo in habitat come foreste, giardini e ambienti umidi. Benché chiamata millepiedi, la scolopendra può avere da 15 a 191 paia di zampe, a seconda della specie. Il suo aspetto impressionante e le lunghe zampe fanno parte delle sue tattiche difensive: può arrotolarsi su se stessa o inarcarsi per spaventare i predatori. La scolopendra è un elemento cruciale dell'ecosistema, contribuendo alla decomposizione e al ciclo dei nutrienti.

