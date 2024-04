La Soluzione ♚ Forma provincia con Forli

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CESENA

Curiosità su Forma provincia con forli: La provincia di forlì-cesena è una provincia italiana della regione emilia-romagna di 391 944 abitanti, con capoluogo le città di forlì e di cesena. fino... Cesena (AFi: /e'zena/, Ciéna in romagnolo) è un comune italiano di 95 660 abitanti, capoluogo della provincia di Forlì-Cesena insieme a Forlì, in Emilia-Romagna. È sede vescovile della diocesi di Cesena-Sarsina. Fondata intorno al V secolo a.C. dagli Umbri, fiorì in epoca romana come centro sulla via Emilia, e di quell'epoca oggi conserva quasi intatta una vasta centuriazione nella pianura circostante. Tra gli altri monumenti, ospita la Biblioteca Malatestiana, risalente al XV secolo, prima biblioteca civica europea e unico esempio di biblioteca monastica umanistica perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione ...

