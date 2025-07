Finestra con colonnina nei cruciverba: la soluzione è Bifora

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Finestra con colonnina' è 'Bifora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIFORA

Curiosità e Significato di Bifora

Vuoi sapere di più su Bifora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bifora.

Perché la soluzione è Bifora? Bifora è una finestra caratterizzata da due aperture affiancate, spesso separate da una colonnina o un pilastro. Questa soluzione architettonica, tipica dello stile gotico e rinascimentale, permette di illuminare gli ambienti in modo elegante e armonioso. Utilizzata sia in chiese che in edifici storici, la bifora aggiunge un tocco di raffinatezza e tradizione agli spazi.

Come si scrive la soluzione Bifora

Non riesci a risolvere la definizione "Finestra con colonnina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N O G I E R I U G A Mostra soluzione



