La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Esaltato, fissato' è 'Maniaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Perché la soluzione è Maniaco? Maniaco indica una persona con un'ossessione o una passione intensa e spesso incontrollabile per qualcosa o qualcuno. Può riferirsi a comportamenti eccessivi o compulsivi, come nel caso di chi è ossessionato dal lavoro, dal pulire o da altri impulsi. La parola suggerisce un livello di fissazione che può influenzare negativamente la vita quotidiana, rendendo evidente una forte insistenza su determinate abitudini o interessi.

Come si scrive la soluzione Maniaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Esaltato, fissato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N C A S I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICOSIA" NICOSIA

