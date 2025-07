È proprio dell asino nei cruciverba: la soluzione è Agliare

AGLIARE

Curiosità e Significato di Agliare

La soluzione Agliare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Agliare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Agliare? Agliolare significa addestrare o domare un asino, spesso con pazienza e affetto. È un termine che richiama la cura e l’attenzione necessarie per lavorare con questi animali, noti per la loro testardaggine ma anche per la dolcezza. Insomma, è un modo per descrivere il processo di rendere docile e mansueto un asino, trasformandolo in un compagno affidabile e amato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha un po dell asino e un po del cavalloGrava sul dorso dell asinoProprio della forma e dell aspetto del corpoIl filosofo che ci ricorda la storia dell asino indeciso tra due mucchi di fieno ugualiHa dell asino e del cavallo

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L T G E I O I C O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIOGLIMENTO" SCIOGLIMENTO

