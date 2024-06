Ha dell asino e del cavallo

: Il mulo è un ibrido quasi sempre sterile a causa del suo corredo cromosomico dispari (63 cromosomi) e deriva dall'incrocio tra l'asino stallone con 31 coppie di cromosomi e la giumenta con 32 coppie di cromosomi. La sterilità di questo animale è dovuta al fatto che, avendo un corredo poliploide dispari, alla meiosi non arriva quasi mai ad appaiare i suoi cromosomi nella maniera giusta e non riesce a formare gameti "normali".

Italiano: Sostantivo: mulo ( approfondimento) m sing (pl.: muli) . (zoologia) (mammalogia) equino ibrido sterile, ottenuto come incrocio tra un asino e una cavalla, molto robusto e usato come animale da soma. (senso figurato) persona testarda, ostinata, cocciuta piantala di fare il mulo, rispetterai come tutti la decisione del capo.. (senso figurato) (volgare) figlio illegittimo, bastardo. (biologia) ibrido sterile di differenti specie animali o vegetali.