URTARSI

Curiosità e Significato di Urtarsi

Vuoi sapere di più su Urtarsi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Urtarsi.

Perché la soluzione è Urtarsi? Urtarsi significa entrare in contatto o scontrarsi involontariamente con qualcosa o qualcuno, spesso causando un piccolo incidente o disagio. È un termine comune per descrivere collisioni leggere, come quando due persone si urtano per caso o un'auto si scontra leggermente contro un ostacolo. In breve, indica quei piccoli incontri imprevisti che ci sorprendono lungo il cammino quotidiano.

Come si scrive la soluzione Urtarsi

La definizione "Cozzare l uno con l altro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

