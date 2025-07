Cozzare l uno contro l altro nei cruciverba: la soluzione è Urtarsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Cozzare l uno contro l altro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cozzare l uno contro l altro' è 'Urtarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URTARSI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Urtarsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Urtarsi? Urtarsi significa entrare in contatto violento o accidentale con qualcuno o qualcosa, spesso causando un colpo o una botta. È un termine usato per descrivere collisioni imprevisti, come quando due persone si scontrano accidentalmente o un oggetto si scontra contro un’altra superficie. È un verbo comune nel linguaggio quotidiano, che esprime un impatto improvviso e non pianificato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un tennista solo contro l altroSembrare un altroTutt altro che hardGara ciclistica in salita contro il tempoLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Cozzare l uno contro l altro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

U Udine

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

T S T G I M A E A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STALAGMITE" STALAGMITE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.