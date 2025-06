Dà sollievo ai Romani durante le calde serate d estate nei cruciverba: la soluzione è Ponentino

PONENTINO

Curiosità e Significato di "Ponentino"

Perché la soluzione è Ponentino? Il termine Ponentino si riferisce al vento caldo e secco che soffia durante le sere d'estate nel Mediterraneo, in particolare in Italia. Questo vento, molto amato dai Romani antichi, portava sollievo dalle alte temperature, creando un'atmosfera più fresca e piacevole. Spesso associato alle serate estive, il Ponentino è un vero toccasana per chi desidera godersi le notti estive senza il calore opprimente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Soffia leggero a RomaDà sollievo ai Romani nelle serate estiveRimedio che dà sollievo ai muscoliDiede filo da torcere ai Romani ai tempi di Catone

Come si scrive la soluzione Ponentino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dà sollievo ai Romani durante le calde serate d estate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N E F A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FALENA" FALENA

