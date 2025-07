Ci sono quelli da golf nei cruciverba: la soluzione è Bastoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci sono quelli da golf

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ci sono quelli da golf' è 'Bastoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTONI

Curiosità e Significato di Bastoni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bastoni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bastoni.

Perché la soluzione è Bastoni? I bastoni sono gli attrezzi usati nel golf, fondamentali per colpire la palla verso il buco. Ogni bastone ha caratteristiche diverse, pensate per differenti tipi di tiro e distanze. Sono un elemento essenziale del kit del golfista, che permette di giocare con precisione e stile. Quindi, quando si parla di quelli da golf, si fa proprio riferimento ai bastoni, strumenti indispensabili per questa disciplina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bastoni

Se "Ci sono quelli da golf" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N N T C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTONI" CANTONI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.