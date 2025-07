Ci sono quelle di pane, riso... o caffè nei cruciverba: la soluzione è Cialde

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci sono quelle di pane, riso... o caffè' è 'Cialde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIALDE

Curiosità e Significato di Cialde

Approfondisci la parola di 6 lettere Cialde: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cialde? Le cialde sono piccole confezioni di caffè, tè o altri aromi, realizzate in carta o plastica, che permettono di preparare facilmente bevande aromatiche e gustose. Sono pratiche e veloci, ideali per chi desidera un momento di piacere senza sprechi. La loro versatilità le rende perfette anche per altre preparazioni, come il riso o il pane, se si pensa a prodotti simili.

Come si scrive la soluzione Cialde

Se "Ci sono quelle di pane, riso... o caffè" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

