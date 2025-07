Ci sono a microonde nei cruciverba: la soluzione è Forni

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci sono a microonde

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci sono a microonde' è 'Forni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORNI

Curiosità e Significato di Forni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Forni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Forni.

Perché la soluzione è Forni? I forni sono dispositivi elettrici utilizzati per cuocere, scaldare o arrostire cibi grazie a calore diretto o, nel caso dei microonde, alle onde elettromagnetiche. Sono ormai presenti in quasi tutte le cucine e rappresentano un alleato indispensabile per preparare pasti veloci e gustosi. La loro versatilità li rende strumenti fondamentali per semplificare la vita quotidiana in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più viciniCi sono quelle sismicheCi sono in ogni edificio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Forni

La definizione "Ci sono a microonde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O S C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SICANO" SICANO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.