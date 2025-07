Cavillosi e pignoli nei cruciverba: la soluzione è Pedanti

PEDANTI

Curiosità e Significato di Pedanti

Perché la soluzione è Pedanti? Pedanti si riferisce a chi si mostra eccessivamente puntiglioso, insistendo su dettagli insignificanti o regole, spesso in modo fastidioso. Sono persone che tendono a correggere o a mettersi in mostra con pretese di sapere tutto, anche quando non è necessario. Essere pedanti può risultare irritante, perché dà l'impressione di voler dimostrare superiorità. La loro presenza può rendere difficile una conversazione spontanea.

Come si scrive la soluzione Pedanti

Hai davanti la definizione "Cavillosi e pignoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

