CAVILLOSI

Curiosità e Significato di "Cavillosi"

Perché la soluzione è Cavillosi? Il termine cavillosi si riferisce a un comportamento caratterizzato da una tendenza eccessiva a discutere su dettagli insignificanti o a fare obiezioni minuziose. È come se qualcuno fosse sempre pronto a trovare il pelo nell'uovo, concentrandosi su particolari che possono sembrare irrilevanti ma che per loro assumono un'importanza sproporzionata. In altre parole, i cavillosi sono coloro che amano complicare le cose con precisioni eccessive, rendendo le discussioni più intricate di quanto dovrebbero

Come si scrive la soluzione Cavillosi

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A S O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOANA" SOANA

