La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cava di sabbia' è 'Renaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RENAIO

Curiosità e Significato di Renaio

Vuoi sapere di più su Renaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Renaio.

Perché la soluzione è Renaio? Renaio è un termine che indica una cava di sabbia, un luogo in cui viene estratta questa materia naturale usata per edilizia e lavori di costruzione. Si tratta di un'area di scavo, spesso abbandonata o in uso temporaneo, che rappresenta una risorsa importante per l'industria delle costruzioni. Conoscere il termine aiuta a comprendere meglio i processi di estrazione e utilizzo delle materie prime.

Come si scrive la soluzione Renaio

Hai trovato la definizione "Cava di sabbia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C E R V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COVER" COVER

